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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Ayvalık’ta 43 göçmen yakalandı Haberi

Ayvalık’ta 43 göçmen yakalandı Haberi

Yakalanan göçmenlere jandarma tarafından insani yardımların yapılmasına ait detaylar

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

Şiddetli Yağış İnsan Tacirleri İnsani Yardım Harekete Geç Cep Telefonu 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 43 Suriye uyruklu göçmen jandarmaya yakalandı. Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeytan Sofrası eteklerinde bir koyda kendilerini Midilli’ye bir tekne ile götürmek için kişi başı bin 500 avro karşılığında anlaştıkları organizatörleri bekleyen 43 Suriyeli göçmen yakalandı. Kendilerini Midilli’ye götürecek insan tacirlerini saatlerce bekledikleri halde hiç kimsenin gelmemesi üzerine cep telefonuyla bir taksiciyi arayan göçmenler, şiddetli yağış altında ıslandıklarını ve birkaç taksi ile gelip kendilerini bulundukları yerden almalarını söyledi.

Taksiciler kendilerini arayanların mülteci olduğunu anlayınca, hemen durumu Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Hemen harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Şeytan Sofrası etekleri altındaki koyda bekleyen göçmenleri şiddetli yağış altında sırılsıklam ıslanmış bir halde yakalayarak, Küçükköy Jandarma Karakolu’na götürdü. Aralarında çok sayıda bebek yaştaki çocuk ve kadınların da bulunduğu 43 Suriye uyruklu göçmene; gıda, ilaç ve giyim eşyası gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipleri daha sonra yasal işlemleri yapılmak üzere 43 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi’ne göndereceği öğrenildi.
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