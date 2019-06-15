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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci yakalandı Haberi

Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci yakalandı Haberi

Yakalanan göçmenlere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Kaçak Mülteci Tıbbi Malzeme Akalan Trol 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 mülteci yakalandı. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önce de aynı yollarla Midilli’ye gitmek isteyen ancak yine Türk kolluk güçlerine yakalandıkları öğrenilen bir ailenin de bulunduğu 41 kaçak, Ege’de görev yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botlarının dikkati sayesinde denizde yakalandı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu mülteciler Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, akabinde de Ayvalık Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra da Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımların yapıldığı 41 Afganistan uyruklu mülteci hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
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