Ayvalık’ta 3. “Bir Deniz İki Yaka Kol Kola” etkinliği başladı

( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Yunanistan’ın Midilli Adası ile Balıkesir'in Ayvalık arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmek için düzenlenen "Bir Deniz İki Yaka Kol Kola" etkinliklerin üçüncüsü başladı.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla 2016 ve 2017 yıllarında ilk ikisi yapılan sanatçı Can Çinte öncülüğünde “Bir Deniz İki Yaka Kol Kola- Aynı Denizlerin Dansları ve Şarkıları” (Ayvalık Sirtaki Weekend) buluşmasına bu yıl Ayvalık Ticaret Odası da destek verdi. Bu kapsamda, Ayvalık Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan’ın yanı sıra ATO yöneticileri ile Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ufuk Ova, Midilli Adası’ndan gelen halk oyunları ekiplerini Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde çiçeklerle karşıladı. Ulusal ve yerel basında yer alan, ünü Midilli’den de duyulan etkinliklere geçen iki yılda 500’ü aşkın dansçı katıldığı öğrenilirken, bu sene ki buluşmaya Türkiye ve Ayvalık’tan daha geniş bir bir dans topluluğunun katılması dikkatlerden kaçmadı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Can Çinte, iki yakanın buluşmasında dansla beraber gerçekleşecek panellerle de iki yaka kültürünün ortak yönleri olan dans ve müziklerin tartışılacağını belirtti.

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan dans gruplarının katılmasıyla bu yıl organizasyonun uluslararası bir hale geldiğini kaydeden Çinte, “Türkiye genelinde yaklaşık 200 dansçının katıldığı festivalde 15 dans topluluğu var. Özellikle Midilli Adası’ndan gelen dans toplulukları etkinliğimize çok renk katacaklar. Bu festivale üç yıldan bu yana Ayvalık Belediyesi destek veriyor. Bu yılki etkinliklerimize Ayvalık Ticaret Odası’nın da destekleri oldu. Ayvalıklı zeytinyağı firmaları ciddi destekler verdiler. Çok keyifli bir etkinlik olacak” diye konuştu.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen dans topluluklarının sirtaki, rebetika ve zeybetiko gibi performansların sergiledikleri açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; Bir Deniz İki Yaka Kol Kola- Aynı Denizlerin Dansları ve Şarkıları ismini taşıyan etkinliğin adının bile son derece anlamlı olduğunu vurgulayarak,”Bu etkinliğin isminde bile müthiş bir barış ve kardeşlik var. Ege’nin iki yakasındaki halk danslarının aynı heyecan ve coşkuyla tek yürek halinde burada sergilenmesi olduğuna inanıyor ve bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meydanı’nda dans gösterimleri ile başlayan etkinlik, At Arabacılar Meydanı’nda sokak gösterileri, Şeytanın Kahvesi sokak gösterileri ile Ayazma Kilisesi ziyareti ile devam etti. 2 günlük etkinliğin ilk etabı, ardından aynı yerde saat 17.00 ile 18.00 arasında ise İki Yaka Danslarının ve Müziklerinin Kültürel Etkileşimi Paneli ile sona erecek.