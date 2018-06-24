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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ayvalık’ta 17 hasta vatandaş seyyar sandıkta oy kullandı Haberi

Ayvalık’ta 17 hasta vatandaş seyyar sandıkta oy kullandı Haberi

Seyyar sandığın sandık komisyonu tarafından araçla evin önüne getirilmesi

Vatandaşlık İşçi Emeklisi Seçim Sandığı Genel Seçimler İsviçre 

-sandığın sandık görevlileri tarafından taşınmasına ait detaylar
-Hülya Yıldırım adlı yatalak hastanın evine sadığın konulması ve Yıldırım'ın oy kullanmasına ait detaylar
-Hülya Yıldırım adlı hasta vatandaşla RÖP.
-Hülya Yıdırım'ın eşi Bilal Yıldırım ile RÖP.
-Sandık komisyonunun evden sandıkla çıkmasına ait detaylar

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde evlerinden dışarı çıkamayan yatalak hasta vatandaşlar için İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından seyyar sandık oluşturuldu. Ayvalık’ta Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 1078 nolu sandığa bağlı olarak görev yapan 8801 nolu sandıkta 1 sandık başkanı, 1 emniyet görevlisi, 1 araç şoförü ve 4 parti temsilcisi olmak üzere 7 kişi görev yaptı. Ayvalık’ın ilçe merkezi başta olmak üzere Sefa-Çamlık, Fethiye, Aliçetinkaya, Cunda Adası’nda daha önce İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından tespit edilen 17 yatalak hastanın ayağına giden görevliler bu hastalara şeffaf koşullarda oylarını kullandırdılar. Yatalak hastalardan Hülya Yıldırım, kendisi gibi hastalar için seçim sandığının evlerine kadar getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. İsviçre’de işçi emekli olan Hülya Yıldırım’ın kendisi gibi aynı ülkede işçi emeklisi olan eşi Bilal Yıldırım ise; seçimlerde oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak, “Bu kapsamda sandığın ayağımıza kadar getirilmesi bizi çok mutlu etti. Yatalak hastalar için çok güzel bir sistem kurulmuş. Düşünüp de hayata geçirenlerin ellerine ve yüreklerine sağlık. Bir vatandaş olarak hasta eşimin evimize gelen seyyar sandıkla oy kullanması nedeniyle vatandaşlık görevini yerine getirmesi bizleri son derece mutlu etti.
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