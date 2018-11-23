Ayvalık’ta 114 yaşındaki Fatma Nine hayatını kaybetti

-Fatma Nine’nin 76 yaşındaki oğlu Mustafa Bozkurt’un açıklamaları

-Yaşlı kadını yaşadığı kulübe, kulübe içinde ve kulübenin etrafında acılı yakınlarına ait detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 114 yaşındaki Fatma Bozkurt vefat etti. Geçen ekim ayında ilk doğum günü Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı tarafından kutlanan, 114 yaşında, 6 çocuk ve 11 torun sahibi Fatma Bozkurt hayatını kaybetti. Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Beşiktepe’de yaşayan Fatma Nine’nin hayatını kaybetmesi yöre halkını yasa boğdu. Bugüne kadara Ayvalık’ta yaşayan en yaşlı insan olduğu öğrenilen Fatma Bozkurt, sık sık Türkiye ve Türk milleti için bol bol dualar ediyor ve kendisini ziyaret eden herkese de sevgisini esirgemiyordu. 1904 yılında komşu köyleri Bulutçeşme’de doğan, kocasını ise yaklaşık 30 yıl önce kaybeden Fatma Nine’nin cenazesi, Beşiktepe Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından köy kabristanına defnedildi. Hayatı boyunca zeytin işçiliği ve tarımla uğraşan Fatma Nine, Beşiktepe’de çocuklarıyla torunlarının evlerinin bulunduğu bir arsada tek göz odada yaşıyordu. Yaşlılık sebebiyle ayakları tutmayan yaşlı kadın, odasının hemen yanındaki tuvalete ise emekleyerek gidebiliyordu. En büyük torununun 48 yaşında olduğu öğrenilen Fatma Nine’nin oğlu 76 yaşındaki oğlu, asırlık çınar olan annelerini yitirmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.





