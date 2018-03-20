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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ayvalık Kaymakamlığı’ndan şehit aileleri ve gazilere anlamlı gece

Ayvalık Kaymakamlığı’ndan şehit aileleri ve gazilere anlamlı gece

Geceye ait detaylar

Gaziler Terörle Mücadele Sivil Toplum Millet İradesi Şehit Aileleri 

-AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’nun konuşması
-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun konuşması
-Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın konuşması
-Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun’un duası

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Ayvalık Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için anlamlı bir akşam yemeği düzenlendi.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın ev sahipliğinde, Cunda Uygulama Oteli’nde düzenlenen yemekte; AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ayvalık Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, daire amirleri, şehit aileleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ayvalık Şubesi üyesi gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda seçkin davetli hazır bulundu. Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü etkinlikleri nedeniyle başta Çanakkale olmak üzere vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Aydınlıoğlu, “Bu bağlamda özellikle şehit aileleri, bizlere şehitlerimizin emanetidir. Çünkü onlar canlarını bu vatan için seve seve feda etmeselerdi biz bu ülke bugün bu kadar rahat yaşayamazdık. Bu ülkenin bir çakıl taşı bile çok kıymetlidir. Koca Seyit’ler Çanakkale’de ne için mücadele etmişlerse, bugün de; Suriye’de, Afrin’de ve Mehmetçiğimizin terörle mücadele ettiği diğer yörelerde bu millet için savaşanlar bu dava adına savaşıyorlar. Allah onları muzaffer kılsın inşallah. Onlara güç kuvvet versin. Hakikaten, içeriden ve dışarıdan bu ülkenin çok haini ve düşmanı var. Ama millet olarak biz bunlara karşı hep tek vücut olduk. İyi ki Türkiye’de demokrasi var. Milli irade var. Sağlam bir millet iradesi var. Bizleri her yönden ayrıştırabilmek için defalarca zorladılar. Türk-Kürt ayrımı yapmak için zorladılar. Milliyetler üzerinden gittiler. Alevi-Türk-Müslüman olguları üzerinden gittiler. Ama başaramadılar. İnşallah da başaramayacaklar” dedi.
Kafaoğlu, “Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz” Gecede konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da; şehit ve gazilerini unutan bir milletin geleceğinin olamayacağını vurgulayarak, yemeğe katılan gazilere şöyle seslendi;“ Şehit ve gazilerimiz bizler için değerlidir. Sizler bu millet için bayrak için, ezan için, vatanımız için çarpıştınız, mücadele ettiniz. Çanakkale’den bu yana Sakarya’da, Dumlupınar da, Kıbrıs’da, yine terörle mücadelede doğu ve güneydoğu da, Fırat Kalkanı’nda, 15 Temmuz’da, en sonunda da Zeytindalı Harekatında şehit olan kardeşlerimize öncelikle Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Makamları Cennet olsun. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ diyor şair. Anadolu’yu vatan yaptığımız günden bu yana, bu şehitler tepesi hiç boş kalmamış. Tabi ki bundan sonrada boş kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun ardından konuşmasını yapan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ise; "Bu millet, dünyanın var olduğu günden bugüne, var olan Hak ile batılın mücadelesinde her daim Hak’kın yanında olmuş, bununda bedelini kendi evlatlarını şehit vererek ödemiştir. Bu millet hiçbir zaman da bundan geri durmamıştır. Çekinmemiştir. Çünkü biz, yere düşenin elinden tutmayı, ‘bende düşerim’ korkusunu yaşamaksızın el uzatmış bir milletiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Ayvalık Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için verilen akşam yemeği Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun’un yaptığı dua ile sona erdi.
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