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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Ayvacık'ta can pazarı... Batmak üzere olan göçmen botu böyle kurtarıldı

Ayvacık'ta can pazarı... Batmak üzere olan göçmen botu böyle kurtarıldı

Drone görüntüsü

Kaçak Mülteci Akkale Sahil Güvenlik Şili 

-yüzerek çıkan göçmen röportajı ve görüntüsü

( ÇANAKKALE ) Ayvacık'ta can pazarı...Batmak üzere olan göçmen botu böyle kurtarıldı- Batmaya başlayan bottan atlayıp yüzerek sahile çıktı ÇANAKKALE

- Çanakkale'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan göçmenlerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri mültecileri kurtardı. Batmak üzere olan bottan atlayan bir göçmen ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlerin geçişini engellememe kararının ardından Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan kaçmaya çalışıyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçeside bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı. Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
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