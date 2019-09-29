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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Ayvacık'ta 88 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Ayvacık'ta 88 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Ayvacık'ta 88 düzensiz göçmen yakalandı - Düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale 'de 88 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy ve Koyunevi köylerinin sahil bandındaki ağaçlık alanda kalabalık bir grup olduğu ihbarını aldı.Harekete geçen ekipler, ağaçlık bölgede saklanan Afganistan ve Suriye uyruklu 88 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ağaçlı Akalan Kalaba Alabalık Akkale 

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