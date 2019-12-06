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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ayşenur davası sanığı serbest Haberi

Ayşenur davası sanığı serbest Haberi

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazılı not bırakarak intihar etmişti ANTALYA

Denetimli Serbestlik Adli Kontrol Mahkeme Heyeti Irak Trol 


- Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve 2017 yılında ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazan not bırakarak intihar eden Ayşenur Güven'in ölümüyle ilgili olarak tutuklanan Selahattin S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayşenur olaydan bir süre önce ailesine amcasının oğlu Selahattin S.’nin istismarına uğradığını söylemiş, çocukluğunda yaşanan bu olayın ardından, evlendikten sonra da tecavüze maruz kaldığını anlatmıştı.İtiraflarından 3 gün sonra Ayşenur’un intihar etmesi üzerine ailesi istismar, tecavüz ve ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla amcaoğlu Selahattin S. hakkında şikayetçi olmuş, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti 14 yıl hapse karar vermişti.Yargıtay 14. Daire'den döndüSelahattin S. tarafından "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit edildiğini söyleyen Ayşenur Güven’in başından geçenleri eşi, babası, erkek kardeşi ve dayısına anlatmasıyla başlayan hukuk mücadelesinde ilk bozma kararı Yargıtay 14. Daire’den geldi. Yargıtay, ölüm nedeniyle tanık kalmadığından cezanın bozularak sanığın beraati yönünde yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. Yargıtay 14. Daire’nin kararından sonra Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi davayı yeniden görüşmek üzere 14 Aralık 2019 tarihinde yeniden toplandı ve direnme kararı verdi. Direnme kararından sonra sanık Selahattin S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karardan 20 gün sonra dün gece Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesine karar aldı. Sanık avukatının itirazını değerlendiren mahkeme Selahattin S.’nin denetimli serbestlik kapsamında adli kontrol şartı ile salıverilmesine karar verdi. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına savunma avukatlarının itiraz hakkının bulunmadığı öğrenildi.
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