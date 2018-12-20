- Ayşen Gruda’nın sağlık durumu hakkında kızından açıklama Haberi



- Ayşen Gruda’nın sağlık durumu hakkında kızı Elvan Gruda ve sanatçının tedavi gördüğü hastane tarafından açıklama yapıldı. Elvan Gruda, "Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız" dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun duayen isimi Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi. Ayşen Gruda’nın sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastane tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun duayen isimi Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etmektedir. Değerli sanatçımız Ayşen Gruda’nın genel sağlık durumu pankreas kanserinin son evresinden kaynaklanan sağlık problemleri nedeniyle ciddiyetini korumaktadır. İç Hastalıkları Uzmanımız Dr. Ergün Kasapoğlu ve Genel Cerrahi Uzmanımız Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe kontrolünde gereken tüm müdahale ve destek tedavilerimiz devam etmektedir. Süreç hakkında size detaylı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız" ifadeleri kullanıldı. "Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır" Ayşen Gruda’nın kızı Elvan Gruda ise hastaneye ilettiği ve paylaşılmasını istediği yazılı açıklamada, "Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti. Hastane Derindere, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbı açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyor uz" dedi.

(ÖY-

