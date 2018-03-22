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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ayşegül'e gözyaşı... Ölüm genç kızı iftar için ekmek almaya giderken yakaladı Haberi

Ayşegül'e gözyaşı... Ölüm genç kızı iftar için ekmek almaya giderken yakaladı Haberi

Cenazeden görüntüler

Genç Kız 3 Aylar Kırmızı Işık Cenaze Namazı Gözyaşı 

-Muhtarın konuşması
-Olayın güvenlik kamera görüntüsü arşiv

( SAMSUN - HD) SAMSUN

- Samsun’da motosikletiyle eve giderken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kızın oruçlu olduğu ve iftara yetişmeye çalıştığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Samsun’un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Ayşegül Yurt, motosikletiyle evinin yolunu tuttuğu sırada kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışırken Erdoğan Y.’nin kullandığı 38 HH 760 plakalı kamyonun çarpması sonucunda ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç kız, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Ayşegül Yurt, bugün Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kırmızı ışıkta geçerek genç kızın ölümüne neden olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, defnedilen Ayşegül Yurt’un 3 aylar nedeniyle oruçlu olduğu ve iftar için ekmek alıp evinin yolunu tuttuğu öğrenildi. Kazaya şahit olan Dikbıyık Mahalle Muhtarı Dursun Kontbay, "Genç kızımız zaten bizim kiracımızdı. Eczanede çalışıyordu. 3 aylar nedeniyle dün oruç tutuyordu. Ekmek aldıktan sonra evine gitmeye çalışırken maalesef kırmızı ışıkta geçen bir kamyonun kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Biz de çok üzüldük" dedi.
(ŞB-SLH-
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