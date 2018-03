Ayşe Türkmenoğlu: “Cumhurbaşkanımız FETÖ ile mücadeleyi 15 Temmuz’a kadar tek başına yürüttü”

-Gemiden detaylar

- DOĞU-BİR tarafından düzenlenen STK’lar ve kanaat önderleri buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, “17-25 Aralık operasyonları o dönemde bunun kumpas olduğunu ve özellikle FETÖ olduğunu Cumhurbaşkanımız haykırdı ama maalesef yalnız kaldı. Bu mücadeleyi tek başına 15 Temmuz’a kadar yürüttü” dedi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu (DOĞU-BİR) Üsküdar Valide Sultan Gemisinde Doğu, Güneydoğu STK’lar ve Kanaat Önderleri Buluşma programı düzenledi.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ile birlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra DOĞU-BİR Başkanı Aydoğan Ahıakın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Cumhurbaşkanını özür dilemesiyle devletin vatandaşıyla barışması noktasında atılan adımlarla hayat geçirilmeye çalışıldı” DOĞU-BİR tarafından düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, “Kürt-Türk, Alevi-Sünni gibi buna benzer meseleler. Aslında bakarsanız bu bize emperyal güçlerin oyalanmak için önümüze attıkları yemler. Bizler hepimiz yaradanı yaradandan ötürü seven bir inanışın mensuplarıyız. Böyle olunca hiç kimseyi ötekileştirmememiz gerekiyordu. 40 yıldır bize farklı gerekçelerle terörle mücadele konusunda çok şey yaşattılar. Bütün enerji ve birikimimizi o yöne harcadık. Toplum arasında ayrışmalar yaşattılar. En sonunda 2002’den itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde de dedi ki, ‘Benim vatandaşım hangi etnik aidiyete ait olursa olsun, bütün vatandaşlarım Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır’ dedi.

Daha önce devletin vatandaşına yaptığı zulümden ötürü devlet adına vatandaşından özür diledi. Bu aslında devletin yapmış olduğu hatalarla yüzleşmekti. Bunu daha önce görmedik. Sayın cumhurbaşkanımızın özür dilemesiyle devletin vatandaşıyla barışması noktasında atılan adımlarla hayata geçirilmeye çalışıldı” dedi.

“Cumhurbaşkanımız FETÖ ile mücadeleyi 15 Temmuz’a kadar tek başına yürüttü” Geçen hafta Cumhurbaşkanımızla beraber Mardin ve Diyarbakır’daydık. Ben daha sonra Batman’a geçtim. Şuanda şunu görüyorum ve özellikle söylüyorum. Sayın cumhurbaşkanımız bizi terörün elinden kurtardı. İnşallah gelecek dönemlerde bunun etkisi kalmayacak şekilde her şey bitsin vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar yetiştirelim. Bizim herhangi bir ayrı gayrı, yada yönetim tarzı isteme durumumuz söz konusu değil. Ama Doğu ve Güneydoğu insanın bir terör örgütünün ve onun destekçisi birilerinin temsilcisiymiş gibi Doğu ve Güneydoğu halklarının bu şekilde muhatap alınması Türkiye’de bizi rencide ediyor dediler. Aslında bakarsanız bütün mesele birbirimizi aynı ülke sınırları içerisinde tanımamız. Mevla’nın çok güzel bir sözü var, ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır’ ben eminim ki vapurda bulunan bütün arkadaşlarımız ve Türkiye’nin geneli yüzde 99’u yüzde birlik kısmı çıkartalım. Hepimiz aynı duyguyu yaşıyoruz. Bu nedenle anlaşamayacağımız hiçbir şey yok. bizler şu anda ülkemize sahip çıkıyoruz. Bir beka mücadelesi veriyoruz. Her ne kadar görünürde günlük hayatımızı etkilemiyorsa da Türkiye sınır ötesi operasyonlar yaptı. En yakın dönemde yaşadıklarımız düşünün 17-25 Aralık operasyonları o dönemde bunun kumpas olduğunu ve özellikle FETÖ olduğunu Cumhurbaşkanımız haykırdı ama maalesef yalnız kaldı. Bu mücadeleyi tek başına 15 Temmuz’a kadar yürüttü. 15 Temmuz’da ki işgal girişimi haince bir kalkışma bütün vatandaşlarımızı uyandırdı. Bizim birlik ve beraberliğimizi bizi koruması gereken askerlerin silah doğrultması vatandaşı öldürmesi ne anlama geliyor. Ülkemiz işgal edilmek isteniyor bunu anladılar” diye konuştu.