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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ayşe Nine için ekipler harekete geçti...Hasta olduğu için yatağından kalkamadığı anlaşılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Ayşe Nine için ekipler harekete geçti...Hasta olduğu için yatağından kalkamadığı anlaşılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Yaşlı kadının evinden görüntüler

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaşlı kadının kaldırılması
-Çakır Mahallesi Muhtarı Sefa Kayabunar röportajı

( AFYON KARAHİSAR)- Bakıma muhtaç 83 yaşındaki kadının kapalı kapısı çilingir marifeti ile açıldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamadığı için kapısı polis ve zabıta ekiplerince çilingir marifeti ile açılan bakıma muhtaç 83 yaşındaki yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Sandıklı Belediyesi Sosyal Hizmetler kapsamında bakımı yapılan ve her gün evde yemek hizmetinden yararlanan 83 Yaşındaki Ayşe Akıner, bir haftadır yemek almayınca görevli tarafından zabıta ve polis ekiplerine haber verildi.
Eve gelen ekipler, yaşlı kadının yatağında olduğu ve yerinden kalkamadığını tespit edince çilingir yardımı ile kapıyı açtılar. Çağrılan sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak muayene yapılması için Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Konu ile ilgili açıklama yapan Çakır Mahallesi Muhtarı Sefa Karabunar; “Mahallemizde yalnız yaşayan Ayşe Akıner ablamız bir haftadır kapısını arkadan kilitlemiş. Kontrol ettiğimizde rahatsız olduğu için ambulansı çağırdık. Belediyemiz bakıyormuş. Çilingir yardımı ile polis ve zabıta eşliğinde kapıyı açtık. Ablamızı hastaneye gönderdik” dedi.

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