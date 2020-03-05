Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldüren annesini de yaralayan polis tutuklandı

--Araca binmesi

--Aracın hareketi

--ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-ÖLEN KADININ FOTOĞRAFI



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Efeler ilçesinde meslektaşı olan ve kendisinden ayrılmak istediğini belirten kız arkadaşını silahla vurarak öldüren polis memuru Suat Teke (26) mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ata Mahallesi Aksaray Caddesi 683 sokakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da görevli olan polis memuru Suat Teke, 34 BIT 820 plakalı otomobili ile içerisinde kendisi gibi polis memuru olarak Afyon’da görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya (28) ve annesi G.Çetinkaya’nın (58) bulunduğu 03 HB 099 plakalı aracın önünü kesti. Suat Teke beylik tabancası ile araç içerisinde bulunan kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya ve annesi G. Çetinkaya’yı kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar polis memuru Suat Teke’nin elinden silahı aldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdıran polis memuru Suat Teke’yi gözaltına aldı. Teke’nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine, annesi G. Çetinkaya ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen polis tutuklandı Olaydan sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Suat Teke, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Meslektaşı olan kız arkadaşını öldüren, annesini de yaralayan polis memuru Suat Teke, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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