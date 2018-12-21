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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Ayrılıkçı Katalanlar polisle çatıştı

- Ayrılıkçı Katalanlar polisle çatıştı

Protesto detay

( BARSELONA ) BARSELONA

Özgürlük Protesto Toplantı İspanya Sosyalizm 


- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in liderliğinde Barcelona’da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalan ayrılıkçılar, sokaklara dökülerek ana caddeleri kapattı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in liderliğinde Barcelona’da toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına karşı Katalan ayrılıkçılar, sokaklara dökülerek ana caddeleri kapattı. Şehirdeki ana caddeleri ve otoyolları kapatan protestocular, şehrin diğer şehirlerle bağlantısını kesti. “Cumhuriyet ve özgürlük” ve “özgürlük ve sosyalizm” sloganları atan protestocular şehir merkezini doldurdu. Protestocular, Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı Llotja de Mar binasına yaklaşmaya çalışınca göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polisin yaptığı açıklamaya göre 10 kişi gözaltına alındı
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