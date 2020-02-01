Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ayrılık adlı tiyatro oyunu sahne aldı

Ayrılık adlı tiyatro oyunu sahne aldı

-Oyundan detay

Tiyatro Oyunu 

--Oyun sonu detay
--Konuşmalar

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik Belediyesi ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Ayrılık' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Bileciklileri kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam eden Bilecik Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu'nun eseri Ayrılık adlı tiyatro oyununu tiyatroseverler ile buluşturdu. Ayrılık adlı oyun, dört yıl evli kaldıktan sonra boşanmış bir çiftin 1 yıl 13 gün sonra tekrar bir araya geldiği, salt kadın-erkek ilişkisinin gözler önüne serildiği tek perdelik komediden oluşuyor. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun, izleyenler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Tiyatroseverlerle birlikte oyunu seyreden Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Genel Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet, Oyuncular İlknur Nazlı ve Kıvanç Pehlivanoğlu’na teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu. Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet ise, komşu şehir Bilecik’te oldukları için duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Yardımcısı Subaşı ve tiyatroseverlere teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı