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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ayrıldığı eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ayrıldığı eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı

-dünkü olay yeri

İkiz Çocuk Cenaze Bild Akalan Cenaze Namazı 

--cenaze namazı
--kadının fotoğrafı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da ayrıldığı kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Perşembe günü akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hilmi A., boşandığı 3 çocuk annesi Aynur Top'u silahla vurarak öldürdü, ikiz çocuklarını ise yaraladı. Babaları tarafından vurulan kızların sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öldürülen Aynur Top'un cenazesi ise otopsi sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kubbeli Camine götürüldü. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Aynur Top'un cenazesi Asri Mezarlığında defnedildi. Şüpheli Mehmet Hilmi A'nın yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

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