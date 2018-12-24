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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ayrıldığı dini nikahlı eşini öldürdü, adliyeye ağlayarak girdi

Ayrıldığı dini nikahlı eşini öldürdü, adliyeye ağlayarak girdi

Tokat'ta ayrıldığı nikahlı eşini öldürülen R.K'nın adliyeye sevk edilmesi

Jandarma Gözyaşı Yaşlı Adam Basın Mensupları Irak 

-Jandarma tarafından adliyeye çıkarılan yaşlı adamın ağlayarak yürümesi
-Adliye binası detay

( TOKAT ) -- Tokat’ta ayrıldığı dini nikahlı eşini tabanca ile vurup öldüren zanlı adliyeye ağlayarak girdi. TOKAT

- Tokat’ta ayrıldığı dini nikahlı eşini tabanca ile vurup öldüren zanlı adliyeye ağlayarak girdi. Tokat’ta ayrıldığı dini nikahlı eşini Sevgi Völler’i tabanca ile vurup öldüren R.K (59) jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Jandarma aracından elleri kelepçeli olarak indirilen R.K, adliyeye girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, gözyaşı döktü. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderildi. (Nİ-GF-
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