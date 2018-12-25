Aynularab'daki terör mevzilerinde zırhlı askeri araçlar görüntülendi - ŞANLIURFA
- Teröristlerin oluşturduğu mevziden detaylar - Teröristlerin mevzide hareket etmesi - Gözlem noktasının yanında bulunan iki askeri araçAynularab'daki terör mevzilerinde zırhlı askeri araçlar görüntülendi - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab'da teröristlerce oluşturulan mevzide iki zırhlı askeri araç da bekletiliyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab'da (Kobani) teröristlerce mevzi oluşturuldu.Suruç ilçesinin Mürşitpınar Mahallesi kırsalından Aynularab'daki terör mevzilerinde zaman zaman yaşanan hareketlilik AA kameralarınca görüntülendi.Aynularab'ın güneyindeki bir tepede inşa edilen gözetleme kulesinin yanında oluşturulan terör mevzisinde, iki zırhlı askeri aracın beklemesi kameralara yansıdı.Araçların üzerinde kırmızı ve siyah bez parçaları bulunması da dikkati çekti.Şehrin doğusunda yer alan terör örgütü YPG/PKK'nın mevzi olarak kullandığı tepede ise 3 teröristin hareketliliği gözlendi. Gün içinde dürbünle Türkiye topraklarını gözetlediği görülen teröristler, tepe civarında devriye geziyor.