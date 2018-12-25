Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aynularab'daki terör mevzilerinde zırhlı askeri araçlar görüntülendi - ŞANLIURFA

Aynularab'daki terör mevzilerinde zırhlı askeri araçlar görüntülendi - ŞANLIURFA

- Teröristlerin oluşturduğu mevziden detaylar - Teröristlerin mevzide hareket etmesi - Gözlem noktasının yanında bulunan iki askeri araçAynularab'daki terör mevzilerinde zırhlı askeri araçlar görüntülendi - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab'da teröristlerce oluşturulan mevzide iki zırhlı askeri araç da bekletiliyorŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab'da (Kobani) teröristlerce mevzi oluşturuldu.Suruç ilçesinin Mürşitpınar Mahallesi kırsalından Aynularab'daki terör mevzilerinde zaman zaman yaşanan hareketlilik AA kameralarınca görüntülendi.Aynularab'ın güneyindeki bir tepede inşa edilen gözetleme kulesinin yanında oluşturulan terör mevzisinde, iki zırhlı askeri aracın beklemesi kameralara yansıdı.Araçların üzerinde kırmızı ve siyah bez parçaları bulunması da dikkati çekti.Şehrin doğusunda yer alan terör örgütü YPG/PKK'nın mevzi olarak kullandığı tepede ise 3 teröristin hareketliliği gözlendi. Gün içinde dürbünle Türkiye topraklarını gözetlediği görülen teröristler, tepe civarında devriye geziyor.

Kamera Askeri Araç Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı