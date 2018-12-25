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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aynı suçtan 3’üncü kez tutuklandı

Aynı suçtan 3’üncü kez tutuklandı

adliyeye getirilen zanlı

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Yılbaşı Narkotik 

-adiyeden genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da daha önce uyuşturucudan 2 defa tutuklanan şahıs, 3. kez tutuklandı. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 kez tutuklanıp çıktıktan sonra torbacılık yapmaya devam eden Z.A isimli şahıs 3’üncü kez tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Z.A.'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeniden uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Narkotik ekipleri Z.A.'yı takibe aldı. Ekipler, yaptığı takipler sonucunda Z.A.'nın yılbaşında satmak amacıyla İzmir’den Bodrum'a esrar maddesi getirdiğini öğrendi. Z.A., dün yapılan operasyon ile şehirci dolmuş ile seyahat ederken narkotik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonda beyaz poşet içerisinde yaklaşık yarım kilo esrar ele geçirildi. Yasal işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti sucundan adliyeye çıkarılan Z.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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