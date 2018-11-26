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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aynı site, aynı hırsız, aynı hırsızlık... Bisiklet hırsızları kamerada

Aynı site, aynı hırsız, aynı hırsızlık... Bisiklet hırsızları kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kamera Bisiklet Hırsız 

-Şüphelilerin kapıdan atlaması
-Kapıyı kırmaları çaldıkları bisikletleri çıkarmaları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Çorlu’da bulunan bir sitede yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir hafta içerisinde aynı siteye üç farklı zamanda gelen aynı şüpheli bisiklet çalarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Nusratiye Mahallesi’nde yer alan bir sitede meydana geldi. Kimi zaman akşam saatlerinde kimi zaman ise gece yarısı siteye gelen, bahçe kapısının üzerinden atlayarak içeri giren kimliği belirsiz iki kişi sitenin otoparkındaki bisikletleri teker teker çalarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bahçe kapısından atlayarak site içerisine giren şüphelilerin otopark kapısını kırarak içeri girdikleri ve bina otoparkında yer alan bisikletleri alarak kayıplara karıştıkları görülüyor. Kimi zaman bisikletleri ittirerek götüren şüpheliler kimi zaman çaldıkları bisiklete binerek alandan uzaklaşıyor.
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