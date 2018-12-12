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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aynı sınıfta evlatla anne-babayı buluşturan proje

Aynı sınıfta evlatla anne-babayı buluşturan proje

Veli ve çocuğuyla sınıfta ders yapma detayı

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Öğretmenlerin ders anlatması
-Teneffüste arkadaşları ve velinin sohbeti detay
-Salih Baş röportajı
-Veliler ile röportaj

( ORDU -ÖZEL)- 'Bir gün ben de öğrenciyim' projesiyle öğrencilerin başarı seviyesinin en üst noktaya taşınması hedefleniyor ORDU

- Ordu'da bir okulda öğrenciler anne ve babasıyla gün boyu eğitim-öğretim görüyor. Kabadüz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Bir gün ben de öğrenciyim' projesiyle veliler çocuklarıyla gün boyu hem ders yapıyor hem de bütün gününü beraber geçiriyor. Kabadüz Anadolu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde uygulanan 'Bir gün ben de öğrenciyim' projesi kapsamında velilerin de eğitim ve öğretime destek vermesi sağlanarak, öğrencilerin başarı seviyesinin en üst nokta taşınması hedefleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, ülkemizdeki eğitim ve öğretime velilerin destek vermesinin gençlerin geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Projeyi ilk kez Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayata geçirdiklerini belirten Baş, "İlçemizdeki tüm öğrencilerimizin çok iyi yerlere gelmesi için öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde ilk defa uyguladığımız 'Bir gün ben de öğrenciyim' projemiz ile velilerimizin eğitime destek vermelerini amaçladık. Sabah çocuğuyla birlikte okula gelen velilerimiz gün boyu derslere katılıyor, teneffüste arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiriyorlar" dedi.
Projeye veliler tarafından tam destek verildiğini ifade eden Baş, “Velilerin destek vermiş olduğu bir eğitim çocuklarımızın eğitimini akademik ve sosyal yönden önemli derecede etkiliyor. Proje kapsamında gün boyu okulda çocuğuyla zaman geçiren velilerimizden çok olumlu dönüşler geliyor. Bu proje kapsamında bütün velilerimizi okulumuzda ağırlayacağız" diye konuştu.
Baş, projeye destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Velilerden Salih Şensoy, "Yıllar sonra evladımla birlikte aynı sırada derslere katılmak çok güzel oldu. Bu projeyi hayata geçiren öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Kızıma ve tüm öğrencilere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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