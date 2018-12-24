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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aynı odada cansız bedenleri bulunan kardeşlerin ölümünde soba zehirlenmesi şüphesi Haberi

Aynı odada cansız bedenleri bulunan kardeşlerin ölümünde soba zehirlenmesi şüphesi Haberi

Genel ve detay görüntüler

Cenaze Bedensel Engelli Soba Zehirlenmesi Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Röportaj
-Düğünden görüntüler
-Arşiv görüntü

( İZMİR ) İZMİR - Uşak’ta aynı odada hareketsiz halde bulunan biri bedensel engelli üç kardeşin cenazelerini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen dayı İbrahim Milli, yeğenlerinin büyük ihtimalle soba zehirlenmesinden hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Uşak’ta yaşayan Kazım Yeşilkuşak, dün sabah 8.30 sıralarında aynı odada kalan kızları Ayşe Özdemir (25) ve Hatice Yeşilkuşak (19) ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak’ın (16) yerde hareketsiz olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Savcılık incelemesinin ardından üç kardeşin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Yeğenlerinin cenazelerini almak üzere İzmir’e gelen İbrahim Milli, yeğenlerinin sobadan zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Cumartesi akşamı yakın bir akrabalarının düğününe gittikten sonra yeğenlerinin evlerine gelip yemek yediğini anlatan Milli, “Yemek yedikten sonra odaya gidip soba yakıp yatmışlar. Babaları ve diğer kardeşleri ayrı odada yatmış. Babaları cansız bedenlerini sabah 8.30 gibi bulmuş. Soba zehirlenmesi diye düşünüyoruz ama Adli Tıp’tan kesin sonuç gelecek” diye konuştu.
13 gün önce evlenmiş Yeşilkuşak ailesinin yakınları ise üç kardeşin düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri iddialarını yalanladı. Düğüne katılanlardan zehirlenen yada rahatsızlanan olmadığını ifade eden yakınları, yine de yemeklerden numuneler alındığını belirtti.
Ölen kardeşlerden Ayşe Özdemir’in 13 gün önce evlendiği, kuzeninin düğününe katılmak için babaevine geldiği öğrenildi.
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