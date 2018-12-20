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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aynı köyde yaşayan 2 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdı...Dolandırıldıklarını birbirlerine davetiye verince anladılar

Aynı köyde yaşayan 2 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdı...Dolandırıldıklarını birbirlerine davetiye verince anladılar

Şüphelilerin adliyeden çıkarılma görüntüleri

( GAZİANTEP )- İki erkeği toplam 135 bin TL dolandırdı GAZİANTEP

Adli Kontrol Ziynet Eşyası Üvey Baba Beğendik Düğün Davetiyesi 


- Gaziantep’te, evlilik vaadiyle dolandırdığı iki erkekten 135 bin TL alan Ö.G. isimli kadın ve üvey babası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya’da aynı köyde ikamet eden C.G ve A.Ö evlenmek için Gaziantep’e birer hafta arayla gelerek beğendikleri aynı kız ile nişan yaptı. Kız tarafı ile düğün merasimi tarihini kararlaştırarak tekrar Malatya’ya dönen erkek tarafları, düğün günü yaklaştığında birbirlerine düğün davetiyesi vermeleri sonucu evlenecekleri kızın aynı kız olduğunu ve dolandırıldıklarını anladılar. Mağdur aileler hemen Gaziantep'e gelerek olayla ilgili polise şikayetçi oldu. Gelen ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelisi olan şahısların her iki erkeğe ve ailelerine sözde evlenecek aynı kızı gösterdiklerini tespit etti. Ekipler, sanıkların erkek taraflarından süt parası, başlık parası ve evlenecek olan kıza kuyumculardan ziynet eşyası aldırmak suretiyle C.G. isimli erkeği toplam 50 bin TL, A.Ö.’yü ise 85 bin TL olmak üzere, toplamda her iki tarafı 135 bin TL dolandırdığını belirledi. Ekipler daha sonra olaya karışan M.Y, H.P, ve Ö.G’yi yakalayarak göz altına aldı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Y ve Ö.G tutuklandı. Şüpheli şahıs H.P ise 2 gün önce bebeğini dünyaya getirdiğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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