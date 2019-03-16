Aynı iş yerini 3’üncü kez soydular

-Hırsızların girişi ve çıkışı

-Patlatılan kasa

-Kırılan kapı

-İşletme sahibi Mehmet Parıldar röportaj

-Araç anahtarlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da bir işletmeye giren hırsızlar çelik kasayı patlattı- İş yerinde 1 buçuk saat kalarak kasada bulunan çek ve senet, miktar para ve iş yerindeki bilgisayarı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı DİYARBAKIR



- Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bir işletme 3'üncü kez soyuldu. Kasada bulunan çek, senet, bir miktar para ve bilgisayarı çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, merkez Kayapınar ilçesi Dicleket Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün gece saat 23.30 sıralarında binanın birinci katında bulunan araç kiralama şirketine üç hırsız girdi. İşletmede 1 buçuk saat kalan hırsızlar, yaklaşık 35 bin liralık çek, senet ve bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, iş yerinde bulunan yaklaşık 150 araca ait anahtarlara dokunmayan hırsızlar, kafalarda soru işareti bıraktı. İşletmenin 3'üncü kez soyulduğunu dile getiren işletme sahibi Mehmet Parıldar, soygundan önceki gün tedbir almak için neler yapacaklarını konuştuklarını, fakat sabah geldiklerinde korktukları şeyin başlarına geldiğini söyledi.



Parıldar "Akşama doğru saat 18.00’de iş yerimizi kapattık. Ertesi gün 08.30’da elemanlar gelince kapının kırıldığını içerinin ise dağıtıldığını görmüşler. Biz de içeri girmeden polisi aradık, geldiler beraber içeri girdik. Müdüriyette bulunan kasaya baktık, kasa patlatılmış ve içerisindeki çek ve bilgisayarlarımızın çalındığını gördük. 35 bin lira hasar kaybımız var, güvenlik kameralarını izledik gece 23.30 civarında 2 kişi başta içeri giriyor, ellerindeki malzemelerle kapıyı açıyorlar. Onlar kapıyı açtıktan 10 dakika sonra 1 kişi daha geliyor, büyük ihtimal o da kasayı açmak için gelmiş. Yüzlerini içeriye girerken kapatmışlar, içeride 1 buçuk saat kalmışlar. Çıkarken de kameraları fark ettikleri için tekrar yüzlerini kapatmışlar. Hiçbir şey olmamış gibi bilgisayarları falan çantaya katmışlar, ellerinde malzeme ile çıkıyorlar. Üst katımıza sorduk bir gece 23.30 civarında ses geldiğini duymuşlar fakat ilgilenmemişler. Yetkililerden çağrımız bu hırsızlık olayı üzerinde biraz dursunlar, yanı başımızda 2 tane MOBESE kameraları var, mümkünse o kayıtlara ulaşsınlar, geliş ve gidiş yönleri belli üzerinde durulursa kısa bir süre içerisinde bulunurlar. İş yerimize 3’üncü defadır hırsızlar giriyor. Hatta hırsızlıktan bir gün önce bunun muhabbetini ettik. Ya alarm sistemi ya da kamera takalım olmazsa da buradan çıkalım diye konuşmuştuk. Ama sabah geldiğimizde hüsran oldu" dedi.

(MB-YRT-

