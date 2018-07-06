Aynı gün ölen anne ile oğlun acılı ailesi taziyeleri kabul ediyor

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( BOLU ) BOLU



- Düzce TEM Otoyolunda trafik kazasında ölen 20 yaşındaki oğlu Ersin Yıldız’ın haberini aldıktan sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren anne Behiye Yıldız(53)'ın oğlu ile yanyana defnedilmesi sonrasında acılı aile taziyeleri kabul etti. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan İbrahim A. idaresinde 14 KR 749 plakalı kamyonet TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece 01.20 sıralarında sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresindeki 67 UC 230 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Ersin Yıldız hayatını kaybetti. 1 hafta sonra askere gidecek oğlu Ersin Yıldız’ın ölüm haberini alan anne Behiye Yıldız, oğlunun üzüntüsüne dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, oğlunun defnedilmesinden 3 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trafik kazasında yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın cenazesi Bolu’nun Yeniçağa İlçesi Akıncılar Köyü Camii’nde öğle namazının ardından yine ilçeye bağlı Doğancı Köyü mezarlığına defnedildi. Aynı gün hayatını kaybeden Ersin Yıldız’ın annesi 53 yaşıdaki Behiye Yıldız ise, akşam namazı öncesinde Akıncılar Köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanına defnedildi. Ersin Yıldız ve annesi Behiye Yıldız’ın acılı ailesi Yeniçağa’nın Akıncılar Köyü’nde bulunan evlerinde taziyeleri kabul etti. Behiye Yıldız’ın eşi Fahri Yıldız ve oğulları Ergin ve Emrah Yıldız güçlükle ayakta dururken, sağlık ekipleri de taziye evinde hazır bulundu.

