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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aynı gün ölen anne ile oğlu yan yana defnedildi

Aynı gün ölen anne ile oğlu yan yana defnedildi

Anne ile oğulun mezarları

( BOLU )- Oğlu trafik kazası, annesi kalp kriziyle hayata gözlerini yumdu BOLU

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- Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında ölen 20 yaşındaki Ersin Yıldız’ın ölüm haberini aldıktan sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren annesi Behiye Yıldız (53) yan yana mezarlara defnedildiler. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan İbrahim A. idaresinde 14 KR 749 plakalı kamyonet TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece 01.20 sıralarında sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresindeki 67 UC 230 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Ersin Yıldız hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden ve önümüzdeki hafta Salı günü askere gideceği öğrenilen 20 yaşındaki Ersin Yıldız’ın ölüm haberini sabah saatlerinde alan anne Behiye Yıldız, oğlunun üzüntüsüne dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, oğlunun defnedilmesinden 3 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yan yana defnedildiler Trafik kazasında yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın cenazesi Bolu’nun Yeniçağa İlçesi Akıncılar Köyü Camii’nde öğle namazının ardından yine ilçeye bağlı Doğancı Köyü mezarlığına defnedildi. Aynı gün hayatını kaybeden Ersin Yıldız’ın annesi 53 yaşıdaki Behiye Yıldız ise, akşam namazı öncesinde Akıncılar Köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanına defnedildi.
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