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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp gasbettiler - GAZİANTEP

Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp gasbettiler - GAZİANTEP

- Zanlıların adliyeye çıkarılmasıAynı gün iki kişiyi bıçaklayıp gasbettiler - Gaziantep 'te bıçakladıkları 2 kişinin para, cep telefonu ve montlarını gasbettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in merkez Şahinbey ilçesinde aynı gün 2 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Bahçelievler Mahallesi'nde 3 Aralık'ta Ö.F'yi (26) bıçakladıktan sonra cüzdanı, cep telefonu ve montunu alan 2 şüpheli, aynı gün 60. Yıl Mahallesi'nde F.S'yi (32) bıçakladıktan sonra bir süre yerde sürükleyerek kaban ve çantasını gasbetti.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının verdiği eşkal üzerine zanlıların A.T. ve S.Ş. olduğunu tespit etti.Adreslerinde gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akalan Kamera Cüzdan Cep Telefonu Trol 

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