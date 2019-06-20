Aynı evde yaşayıp farklı dili konuşuyorlar Haberi

-Kara'nın eşinden çeviri ile su istemesi

-Nel Mawati'nin su getirmesi

-Kara ve Nel Mawati ile röprotaj

-yakınları ile röportaj

-ikilinin evlerinin kapısından el sallaması

-düğünden görüntüler



( DENİZLİ )- Birbirinin ana dilini bilmeyen çift telefondaki ‘çevirici’ ile anlaşıyor- Su isterken bile çeviri programı kullanıyorlar DENİZLİ



- Denizli’de yaşayan Ahmet Kara, internetten tanışıp evlendiği Endonezya'lı Nel Mawati çifti farklı dilleri konuşmalarına rağmen aynı evde yaşıyor. Birbiri ile olan iletişimlerini telefonlarındaki ‘Google Translate’ sayesinde yaşayan çiftin hayatı görenleri şaşırtıyor. Pamukkale ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Ahmet Kara, arkadaşları aracılığıyla internet üzerinden Endonezya’lı Nel Mawati ile tanışıp arkadaş oldu. Farklı dilleri konuşmalarına rağmen çeviri programlarıyla iletişim kuran ikilinin aralarındaki zamanla ilerledi. Biri Türkçe diğeri Endonezya'nın resmi dillerinden biri olan Bahasa dilinin konuşan iki 7 ayın sonunda evlenme kararı aldı. Çift önce Endonazya’da ardından Türkiye’de düğün yaptı, ailelerin tanışması düğün sırasında da hep çeviri programları ile iletişim kuruldu. Düğünün ardından aynı evde yaşayan çift hala çeviri programları sayesinde iletişim kuruyor. Evde su istenirken bile çeviri programı kullanılıyor. Kara’nın bazı yakınları ise Nel Mawati’ye el kol hareketleri yaparak iletişim kurmaya çalışıyor. Eşiyle çeviri programı sayesinde iletişim kuran Kara, Nel Mawati İSE, Türkiye’yi ve eşini çok sevdiğini söyledi.



Türkçe dil kursuna yazılan Nel Mawati, en kısa sürede Türkçe’yi öğrenim eşi ve yakınları ile Türkçe konuşmak istiyor. (Aİ-GC-

