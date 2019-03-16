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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aynı evde 2. kez hırsızlık şoku

Aynı evde 2. kez hırsızlık şoku

POLİSİN İNCELEMESİ

Parmak Polis Parmak İzi Akalan Hırsız 

-EVDEN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞ RÖPORTAJI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadına ait bir evde 2. defa hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar evi talan etti. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde Ş.N.’ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, çekmece, dolap ne varsa içeriyi talan etti. Evin arka kapısını kırıp içeriye girdiği belirlenen hırsızın hedefinde değerli eşya olduğu ancak evde değerli eşya bulamayınca ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Olayı fark eden ev sahipleri, polise şikayette bulundu. 2. kez hırsızlık olayının yaşandığı evde, polis tarafından parmak izi incelemesi yapılarak, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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