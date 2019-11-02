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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aynı aileye ait 3 ev alev alev yandı

Aynı aileye ait 3 ev alev alev yandı

EVLERİN YANMASI

Televizyon Roman Vatandaşlar Roman Vatandaş 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-EVLERİ YANANLARDAN GÖRÜNTÜ
-KURTARILAN EŞYALAR
-DETAYLAR

( BOLU )- Evleri yanan vatandaşlar kurtardıkları eşyalarıyla dışarıda kaldı BOLU

- Bolu merkeze bağlı Bahçeköy köyünde roman vatandaşların kaldığı üç baraka alev alev yanarken birkaç parça eşyasını güçlükle kurtaran vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Yangın, saat 15.00 sıralarında Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Yaman’a ait barakada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yanmaya başlayan ahşap barakadaki alevler kısa sürede bitişikteki Selahattin Yaman'ın çocuklarına ait diğer barakalara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaman ve ailesinin korku dolu anlar yaşadığı yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında güçlükle söndürüldü. Yan yana olan üç baraka alev alev yanarken roman vatandaşlar evdeki malzemelerini kurtarmak için seferber oldu. İki televizyon ile birkaç parça yorgan ve yatağı yangından kurtarmayı başaran vatandaşlar evlerinin yanışını izlerken gözyaşlarına boğuldu.
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