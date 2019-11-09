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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3) - ANTALYA

Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (3) - ANTALYA



: - Olayın gerçekleştiği apartman - Polisin olay yerinde aldığı güvenlik önlemi - Sokağın trafiğe ve yaya geçidine kapatılması - Tahliye edilen binadan çıkan apartman sakinleri - Olayın gerçekleştiği apartman Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu - Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2 ve 7 yaşındaki ikisi çocuk, 4 kişinin cesedini buldu.İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.

Polis Memuru Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yaya Geçidi Sağlık Görevlisi 

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