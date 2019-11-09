Aynı aileden dört kişi evlerinde ölü bulundu (2) - ANTALYA Video
- Olayın gerçekleştiği apartman - Mahalle sakinlerinin olay yerinde beklemesi - Bir mahalle sakini ile röportaj Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu - Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2 ve 7 yaşındaki ikisi çocuk, 4 kişinin cesedini buldu.İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.
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