Aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan araç aranıyor İzle

-Kazada ölen Mehmet Üzüm eşi Zehra ve çocukları ile birlikte fotoğrafı

-Soner ve Mustafa Üzüm'ün fotoğrafları



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de dün akşam Üzüm ailesinden 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan beyaz renkli otomobil her yerde aranıyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı'nda dün 36 yaşındaki Mehmet Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre son rakam grubu alınamayan 38 KY plakalı beyaz bir otomobilin sıkıştırması sonucunda karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen 38 E 4730 plakalı otomobil, cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilin içinde bulunan Mehmet Üzüm ve eşi 29 yaşındaki Zehra Üzüm, çocukları 6 yaşındaki Safiye Nur, 8 yaşındaki Hamza ve yakınları 29 yaşındaki Mustafa Üzüm ile 21 yaşındaki Soner Üzüm hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli otomobilin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

