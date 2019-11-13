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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3) - İZMİR

Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (3) - İZMİR

- Olayın meydana geldiği mahalleden detay görüntü - Cenaze aracının gelişi İzmir 'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu - Olayla ilgili ailenin akrabası olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Jandarma 

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