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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Aynı aileden 3 kişi mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti

Aynı aileden 3 kişi mantardan zehirlenerek hayatını kaybetti

Hastane dışından ve ambulanslardan detaylar

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Bahar Şenlikleri Bulduk Helikopter 


- Eskişehir’in Han ilçesinde bahar şenlikleri kapsamında kamp yapmaya gelen aynı aileden 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çanacık mevkii Samanlı Yaylasında meydana geldi. Samanlı Yaylasında düzenlenen şenliklere katılan ve orada çadır kuran aynı aileden 4 kişi, çevrede buldukları mantarları toplayarak yedi. Yedikleri mantardan zehirlenen Lütfi Karaçam (69), Erkan Karaçam (46), Rümeysa Karaçam (7) ve Ramazan Karaçam (10) yedikleri mantardan zehirlenerek fenalaştı. Lütfi, Rümeysa ve Ramazan Karaçam olay yerinde hayatlarını kaybederken, Erkan Karaçam ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Erkan Karaçam’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
(KA-AŞ-Y)
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