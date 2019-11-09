Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu (6) - Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi - ANTALYA

Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu (6) - Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi - ANTALYA



: - Kriminal ekiplerin binadan çıkışı - Toplanan deliller - Cenazelerin binadan çıkarılıp cenaze aracına konulması - Mahalle sakinleri - Cenaze aracının gidişiGÜNCELLEME 2 - Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu - KBRN ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildiDETAYLAR EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesedini buldu.İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.KBRN ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Selim Şimşek'in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı öğrenildi.Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay Yeri İnceleme Polis Memuru Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Görevlisi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı