Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu (5) - ANTALYA
: - AFAD aracı - Kriminal dairesi başkanlığı ekipleri - Ekiplerin gaz maskesi takıp özel kıyafetleri giymesi - Ekiplerin binaya girişi - Apartman yöneticisi ve komşuları olan kadının konuşması Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu - Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
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