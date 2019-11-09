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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu (4) - AFAD ekipleri olay yerinde - ANTALYA

Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu (4) - AFAD ekipleri olay yerinde - ANTALYA



: - AFAD aracı - AFAD ekiplerinin hazırlık çalışmaları - AFAD ekiplerinin teçhizatları hazırlaması - Mahalle sakinleri - AFAD ekiplerinin teçhizatları hazırlaması - AFAD ekiplerinin eve girişi Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu - Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

Polis Hastane Polis Memuru Memur Sağlık Görevlisi 

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