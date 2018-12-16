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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Aynel Arap’ta sessizlik hakim

Aynel Arap’ta sessizlik hakim

Suruç ilçesine komşu terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynel Arap'tan detaylar

Bild Terör Örgütü Trol 

-genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fırat’ın doğusunu huzura kavuşturacağız’ açıklamasının ardından gözler terör PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi. PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap’ta sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Fırat’ın Doğu’sunu huzura kavuşturacağız’ açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgede herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü.
Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldığı bildirildi.
(BB-SD-
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