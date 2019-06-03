Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aynalı Çarşı’da arife günü hareketliliği

Aynalı Çarşı’da arife günü hareketliliği

Aynalı Çarşı'dan görüntüler

Yabancı Turist Akkale Hediyelik Eşya 

-Çarşıyı gezen vatandaşlardan kesitler
-Hediyelik eşya ve diğer ürünlerden görüntüler
-Esnaf ile röportaj
-Diğer detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin en ünlü çarşılarından olan Aynalı Çarşı’da arife günü artan satışlar esnafın yüzünü güldürdü. Hediyelik eşyadan tarihi elbiselere kadar pek çok ürünün bulunduğu yaşanıyor. Durağan geçen Ramazan Ayına kıyasla çarşıdaki yoğunluğun gözle görülür biçimde arttığını belirten esnaflar, bu durumun Ramazan Bayramında da devam etmesini arzuladıklarını dile getirdiler. “Sabah 8’den beri yoğunluk var” Aynalı Çarşı’da bulunan bir hediyelik eşya dükkanında görev yapan Emrehan Ünlü, yaşanan yoğunluğun tüm esnafları mutlu ettiğini dile getirdi. Yerli ve yabancı turistlerin tarihi çarşıya ilgi gösterdiğini belirten Ünlü, “Arife günü malum bereket günü. Sabah 8’den beri yoğunluk var. Çeşitli illerimizden halkımız Çanakkale’yi gezmeye gelmiş. Tabii Aynalı Çarşı’yı görmeden gitmek istemiyorlar. Yabancı turistler de var. Ama çoğunluk bizim vatandaşımız. Satışlar herhalde herkesi memnun ediyordur. Allah bereket versin. Satışlar insanların yüzünü güldürüyor. Bu yoğunluğun bayramda da devam edeceğini düşünüyorum. Hatta tatil olması sebebiyle bu yoğunluğun daha da fazla olacağını düşünüyorum. Şu anda yüksek seviyede ilgi var” ifadelerini kullandı. (MUR-Y)
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı