Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Ayn El Arap'ta zorlu devriye

- Ayn El Arap'ta zorlu devriye

Terör örgütü yandaşlarının zırhlı araçları taşlaması

( AYN EL ARAB ) AYN EL ARAB

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Polis Terör Örgütü Saldırı 


- Terör örgütü YPG yandaşları Suriye'nin kuzeyinde devriye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus askeri polisine ait araçları taşladı. Türk ve Rus zırhlı araçları, terör örgütü yandaşlarının saldırılarına rağmen güvenliği tesis etmek amacıyla devriye görevine devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi anlaşması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus askeri polisleri Ayn El Arap’ın birkaç kilometre kuzeyindeki bölgede beşinci devriye görevine başladı.
Terör örgütü YPG yandaşları, Türkiye ile Rusya'nın beşinci ortak kara devriyesi sırasında Türk ve Rus askerinin zırhlı araçlarına taş atarak önünü kesti. Türk ve Rus askerleri, saldırganları uzaklaştırarak güveni tesis etmek için devriyeye devam etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı