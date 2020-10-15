AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşinin FETÖ/PDY’den yargılandığı ortaya çıktı

-AYM üyesinden arşiv görüntü



( İSTANBUL )- “Işıklar yanıyor” paylaşımını yapan AYM üyesinin kardeşi Bankasya’cı çıktı İSTANBUL



- Sosyal medya hesabından “ışıklar yanıyor” paylaşımı yapan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi Deniz Yıldırım’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Darbe çağrışımı yapan ve gündeme damga vuran “ışıklar yanıyor” paylaşımı ile gündeme damga vuran ve hemen hemen her kesimden tepki alan Engin Yıldırım’ın kardeşi Deniz Yıldırım’ın FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında 2020 yılında soruşturma açıldığı ve Bankasya’ya 41 bin 917 TL yatırdığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi tarafından “hak ihlaline uğradığı” gerekçesiyle yargılaması bozulan Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanması istenmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karar sonrası yerel mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesi tarafından yeniden yargılanma istediği reddedildi. Bu gelişmenin ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım tarafından atılan “ışıklar yanıyor” tweeti darbeyi çağrıştırdığı için tepki toplamıştı. 2010 Yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anasaya Mahkemesi’ne üye olarak atanan Engin Yıldırım’ın kardeşi Deniz Yıldırım ise İstanbul’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Deniz Yıldırım’ın terör örgütünün bankası olan Bankasya’ya 41 bin 917 TL yatırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2020/60525 no’lu dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. (ÖFA



loading...