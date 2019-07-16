Aylardır haber alamadığı hamile eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

-- Şahsın adliyeye sevk edilişi

-- Şahsın 'pişmanım' demesi

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-- Olay yerinden görüntüler (dün geçilmişti)



( KAYSERİ )- Yanındaki arkadaşını öldüren, eşine de kurşun sıkan zanlı 'Pişmanım' dedi KAYSERİ



- Kayseri'de aylardır haber alamadığı hamile eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi. Eşinin yanındaki kişiyi öldüren, eşini de ağır yaralayan şahıs 'pişmanım' dedi.

Edinilen bilgiye göre olay dün Osman Kavuncu Mahallesi Ersu sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da yaşayan B.D. (39), aylardır haber alamadığı hamile eşi G.D.'nin (29) Kayseri'de olduğunu öğrendi. G.D.'yi takip eden B.D., eşini Afgan uyruklu Mohammet Fakiri'yi (25) yol üzerinde beraber yürürken gördü. B.D. üzerinde taşıdığı tabanca ile G.D. ve Muhammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Fakiri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken vücuduna 6 kurşun isabet ettiği öğrenilen G.D'.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil ile olay yerinden kaçan B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. "Pişmanım" B.D.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada; kendisini takip eden basın mensuplarına 'pişmanım' dedi.



