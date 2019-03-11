Aylardır görüşemeyen engelli anne ve oğlu, Cankur ekipleri buluşturdu

-Evin önünde oğluyla buluşması

-Yaşlı kadın ve oğlunun sohbet etmesi

-İtfaiyecilerle sohbet etmeleri



( ADANA )- Kendisi gibi engelli annesini ziyarete gelen Ali Altınsu, binaya çıkamayınca battaniye ile indirilen annesiyle hasret giderdir ADANA



- Adana’da aylardır görüşemeyen engelli anne ile oğlunu Cankur ekipleri buluşturdu. Olay, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. Engelli Ali Altınsu 5-6 aydır göremediği annesini ziyaret etmek için Tepebağ Mahallesinde bulunan evin önüne geldi. Engelli olduğu için binaya çıkamayan Altınsu, engelli annesi Durdu Altınsu’nun da kapıyı açamayıp aşağı inememesi üzerine İtfaiye Arama Kurtarma (Cankur) ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını battaniye indirip aşağıda bekleyen oğlu Ali Altınsu ile evin önünde buluşturdu. Ali Altınsu, annesiyle engellerinden dolayı görüşemediklerini belirterek, Cankur ekiplerine teşekkür etti.

