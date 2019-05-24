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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
‘Aykut Enişte’ İzmir galasıyla tüm Türkiye’de vizyonda

‘Aykut Enişte’ İzmir galasıyla tüm Türkiye’de vizyonda

-Film ekibinin sinemaseverler bir araya gelmesi

Kahkaha Çekim Sinema Filmi Hırsız Film Çekimleri 

--Film ekibi röportaj
--Genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- Yılın en komik filmlerinden birisi olması beklenen 'Aykut Enişte' filmi İzmir galasıyla tüm Türkiye'de aynı anda vizyona girerken, film izleyenleri kahkahalardan kırdı geçirdi. BKM yapımcılığında sinemaseverlerle buluşan Aykut Enişte’nin İzmir Galası BKM Ege Bölge Temsilciliği Dev Ajans organizasyonuyla İzmir Optimum AVM’de gerçekleşti. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın yaptığı, Cem Gelinoğlu’nun senaryosunu yazıp başrollerini Melis Babadağ ve Ege Kökenli’yle paylaştığı film, İzmir galasıyla birlikte tüm Türkiye’de vizyona girdi. Film öncesi İzmir'de sevenleriyle buluşan oyunculara büyük ilgi görürken, filmi izleyen sinemaseverlerde kahkahalara boğuldu. “Çok şanslı ve mutluyum” Yönetmen Onur Bilgetay film çekimlerini İstanbul Selimiye’de yaptıklarını çok eğlenceli bir sinema filminin sinemaseverleri beklediğini söyledi.

Cem Gelinoğlu da “Harika bir ekip olduk. Güzel bir oyun oldu, herkes elini taşın altına koydu. Biz yazdık ama oyuncular o kadar güzel hale getirdiler ki o yüzden çok şanslı ve mutluyum” dedi.
Aykut Enişte’nin konusu Düğün arefesindeki Aykut Enişte mahallenin sevgilisi. Tek istediği sıcak bir yuva kurmak olan Aykut Enişte’nin telefon dükkanı, tezgahtaki böreğine kadar soyuluyor. Bahtsız Aykut Enişte’nin hem dükkanı hem de midesi bomboş kalıyor. Maceraya start veren hırsızlık olayı, bir anda Aykut’u iki aileye birden enişte yapıyor. Bir yanda nişanlısı Nurhan (Ege Kökenli), diğer yanda sahte sevgilisi Gülşah (Melis Babadağ). Yılın bir numaralı eniştesi “Aykut Enişte”, yılın en komik ailelerinin arasına düşüyor, sinema salonlarına bahar kahkahası geliyor.
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