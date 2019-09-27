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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Ayırmak istediği kavgada öldürüldü - GAZİANTEP

Ayırmak istediği kavgada öldürüldü - GAZİANTEP

- Adli tıp binasının dış genel planı - Cenazenin aileye teslim edilmesi - Hayatını kaybeden Hanifi Ramazan Gözükızıl'ın fotoğrafıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir kişi, ayırmak istediği kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Hanifi Ramazan Gözükızıl (27), merkez Şahinbey ilçesinde Şahveli Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada bir arkadaşının karıştığı bıçaklı kavgaya denk geldi.Gözükızıl, kavgayı ayırmak istediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.Ağır yaralanan Gözükızıl, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Cenaze, adli tıp kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adli Tıp Akalan Bıçaklı Kavga Adli Tıp Kurumu 

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