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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi İzle

Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi İzle

Amatör görüntüler

( TRABZON ) - TRABZON

Sosyal Medya Belediye Başkanı Oğlan Irak 


- Trabzon’un Sürmene ilçesinde arıcılık yapan eski belediye başkanı İbrahim Sedef arı kovanlarını rahat bırakmayan ayıları önce kovaladı sonra özür dileyerek bal verdi. Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan ve 9 yıldır baba mesleği olan arıcılık mesleğini sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde yolda seyir halindeyken karşılaştığı ayıları kovalayarak “Kocaoğlanlar önümüzde. İki yavru, bir anne sülaleni getir size de bakacağım, korkma. Gel bir şey yapmayacağım” sözleriyle çektiği görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyen Sedef, bu sefer ise ayılardan özür diledi. Arı kovanlarının bulunduğu barakanın önüne iki kovan bal bırakan Sedef, ayıları o bölgeye çekmeyi başardı. Bal kokusunu alan ayıların kovanları açarak balları yediği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen Sedef, “Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek. Afiyet olsun” ifadelerini kullandı. (OK-
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