Ayılardan 3 dakika ile böyle kurtuldu İzle

-Tekrar barakaya girmesi

-Ayıların barakanın önüne gelmesi



( TRABZON -ÖZEL) TRABZON



- Trabzon’un Sürmene ilçesinde arıcılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarının bulunduğu barakaya gelen ayılardan dakikalarla kurtuldu. Trabzon’un Sürmene ilçesinde 9 yıldır baba mesleği olan arıcılık mesleğini sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla bir yandan mücadele ediyor bir yandan ise onların bal ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. İlk olarak barakasının önünde bulunan kovanlara saldıran ayılarla tanışan Sedef, daha sonra yolda seyir halindeki iken ayılarla karşılaştı. Otomobiliyle ayıları kovalayan Sedef, geçtiğimiz günlerde barakanın önüne koyduğu bal kovanları ile misafirlerinden özür diledi. Barakasının önüne kurduğu güvenlik kamerasıyla ayıları görüntüleyen Sedef, bu görüntüleri, “Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak ise barakasından elindeki fener ile dışarıya çıkan Sedef, kovanlarını kontrol ettikten sonra tekrar barakasına girdi. Güvenlik kamerasının kayıtta olduğu anlarda Sedef’in barakasına girmesinin ardından yaklaşık 3 dakika sonra ayılar tekrar kovanların olduğu barakanın önüne geldi. Bu sefer bal bulamayan ayılar bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Sedef bu görüntüleri sosyal medya hesabından, “Bu akşam kocaoğlanlar beni bekliyordu. Konteynere gelir gelmez tam 3 dakika içerisinde geldiler, dolaştılar ama bal bulamadılar, yarına inşallah balları hazır” başlığıyla paylaştı.

