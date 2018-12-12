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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ayılar yiyecek bulmak için karayoluna indi

Ayılar yiyecek bulmak için karayoluna indi

Karayolunda ilerleyen ayılar

( VAN ) VAN

Kış Mevsimi Irak 


- Van’ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı eteklerinden karayoluna kadar inen ve yiyecek arayan ayı ile beraberindeki 3 yavrusu, bir süre sonra gözden kayboldu. Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki karayolunun 2 bin 644 rakımlı Tendürek Dağı Geçidi'ne kadar inen anne ayı ve 3 yavrusu, yoldan geçen bir sürücü tarafından görüntülendi. Karla kaplı bölgede yiyecek aradıkları anlaşılan ayı ailesi, bir süre karayolunun kenarında koştuktan sonra Tendürek Dağı’nın eteklerine doğru giderek gözden kayboldular. Yaz mevsiminde genellikle çöplük alanlarda beslenen ayılar için kış mevsiminde sürücüler tarafından da yol kenarına yiyecekler bırakılıyor.
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